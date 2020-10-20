الرجاء المغربي يتقدم باحتجاج رسمي للكاف ضد حكم مباراة الزمالك

أكد نادي الرجاء البيضاوي المغربي تقديمه لاحتجاج و استنكار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف"، أمس الإثنين على خلفية التحكيم الذي وصفه بـ "الكارثي" للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري

أبطال أفريقيا أمام الزمالك، بقيادة أليوم أليوم والجزائري مصطفى غربال كحكم الفار.

وكان نادي الرجاء أكد مسبقًا بأن التحكيم ظلم فريقه أمام الزمالك، ولم

يتحسب أكثر من ركلة جزاء صحيحة للفريق، وهو ما أشار إليه جمال السلامي مدرب الرجاء خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة.

وفاز الزمالك على نظيره الرجاء بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي، وستكون مباراة العودة يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.