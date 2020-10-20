سموحة 2004 يهزم الجياد فى دورى اليد

فاز فريق سموحه 2004 "ب" على نظيره الجياد بنتيجة 34/22 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم،ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
الجهاز الفني:
الكابتن أسر القصبي رئيسًا للجهاز، الكابتن معتز مصطفى مدرب الفريق، الكابتن أحمد على مساعد مدرب، الكابتن كريم مكاوي مدرب حراس، د مصطفى السعيد علاج طبيعي، الكابتن محمد جمعة إداري فريق.
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