سموحة 2004 يهزم الجياد فى دورى اليد

فاز فريق سموحه 2004 "ب" على نظيره الجياد بنتيجة 34/22 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم،

ضمن منافسات بطولة الدوري العام.الجهاز الفني:الكابتن أسر القصبي رئيسًا للجهاز، الكابتن معتز مصطفى مدرب الفريق، الكابتن أحمد على مساعد مدرب، الكابتن كريم مكاوي مدرب حراس، د مصطفى السعيد علاج طبيعي، الكابتن محمد جمعة إداري فريق.