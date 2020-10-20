شكوك حول مشاركة ثنائي ليفربول أمام أياكس بـدوري الأبطال

تغيب تياجو ألكانتارا، وجويل ماتيب ، ثنائي ليفربول عن حصة التدريبية الأخيرة ، للريدز قبل السفر إلى هولندا ، استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطالأوروبا.
وأشارت التقارير الإنجليزية، إلى وجود شكوك حول مشاركة الثنائي بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها ألكانتارا وماتيب، وسيشرك يورجن كلوب المدير الفنيللريدز، بدلا منهما جو جوميز ، وفابينيو في قلبي الدفاع، بعد إصابة فيرجيل فان دايك في الركبة واحتمالية غيابه لنهاية الموسم الحالي.
ويستعد ليفربول لمواجهة أياكس غدًا الأربعاء على ملعب كرويف أرينا، بمدينة امستردام، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري الأبطال.
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