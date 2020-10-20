بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 20-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تُنقل مباراة “مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب بارك دي برانس.

يلعب فريقي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي و”باريس سان جيرمان” الفرنسي” لحساب المجموعة الثامنة والتي تضم “لايبزيج” الألماني و”إسطنبول باشاك شهير” التركي.

فاز وصيف بطل المسابقة في النسخة الماضية “باريس سان جيرمان” بثمانية من آخر 11 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد لحصد أول 3 نقاط في مستهل مشواره في البطولة الأعرق في القارة العجوز.

وعلى الصعيد المحلي، حقق باريس سان جيرمان فوزه الأخير على أرضه عندما تغلب على أنجيه بنتيجة (6-1)، ويعد هذا الفوز هو السادس في اخر سبع مباريات في الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برينس.

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بينما تعد مشاركة “مانشستر يونايتد” في دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 هي الاخيرة له حيث غاب عن المسابقة في الموسم الماضي، وبلغ الشياطين الحمر حينها دور ثمن النهائي وودع البطولة على يد “برشلونة”.

ويدخل “مانشستر يونايتد” المباراة بمعنويات عالية بعدما استعاد لاعبوه ثقتهم بعد الفوز على “نيوكاسل” بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد خسارتهم أمام “توتنهام” بنتيجة كبيرة وصادمة (6-1).

يذكر ان اخر مباراة جمعت “مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان” كانت في دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2018/2019، وتمكن الفريق الإنجليزي من اقصاء نظيره الفرنسي بعدما نجح في قلب نتيجة الذهاب (2-0) بملعب الأولد ترافورد في الإياب على ملعب بارك دي برانس بنتيجة (3-1).

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مانشستر يونايتد 0-0 باريس سان جيرمان

ملعب بارك دي برانس (باريس – فرنسا)

دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثامنة)

تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

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