بث مباشر | شاهد برشلونة وفيرينكفاروسي في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “برشلونة وفيرينكفاروسي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 20-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تُنقل مباراة “برشلونة وفيرينكفاروسي” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت إيسبن.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الكامب نو، ويدير المباراة الحكم السويسري “ساندرو سشارير”.

يلعب فريقي “برشلونة” الإسباني و”فيرينكفاروسي” المجري لحساب المجموعة السابعة والتي تضم “يوفنتوس” الإيطالي و”دينامو كييف” الأوكراني.

وسيسعى فريق “برشلونة” إلى حصد أول ثلاث نقاط في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020/2021، قبل المواجهة المرتقبة امام “يوفنتوس” في الجولة الثانية.

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ومن المتوقع ان يريح المدير الفني للفريق الكتالوني “رونالد كومان” عناصر الفريق الأساسية تحسبًا للإرهاق او الاصابات حيث سيواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

يذكر ان برشلونة لم يخسر على أرضه “الكامب نو” في آخر 36 مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز في 32 مباراة وتعادل في 4 مناسبات.

في المقابل سيخوض “فيرينكفاروسي” المباراة بحماس كبير حيث تعد مشاركة الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هي الأولى منذ 25 عام، وبالتحديد منذ موسم 1995/1996 وفازوا حينها مرة واحدة فقط وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 3.

ويتطلع فيرينكفاروسي إلى استغلال السجل الجيد في الفترة الاخيرة حيث تمكنوا من تسجيل أكثر من هدفين في اخر خمس مباريات متتالية، من اجل الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب برشلونة.

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