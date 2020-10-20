بث مباشر | شاهد تشيلسي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “تشيلسي وإشبيلية” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 20-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تُنقل مباراة “تشيلسي وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ستامفورد بريدج.

يلعب فريقي “تشيلسي” الإنجليزي و”إشبيلية” الإسباني لحساب المجموعة الخامسة والتي تضم “رين” الفرنسي و”كراسنودار” الروسي.

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يدخل “تشيلسي” المباراة وهو في حالة لا يحسد عليها، حيث ضيع فوزًا سهلاً امام “ساوثامبتون” في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما تعادل بنتيجة (3-3) ليزداد العبء على مدربهم “فرانك لامبارد” الذي تعرض لانتقادات عديدة بسبب الاداء السيء وتراجع نتائج الفريق رغم التعاقدات القوية التي أبرمها في سوق الانتقالات الصيفي المنصرف.

وبخلاف تخبط الفريق في الدوري الإنجليزي، سيستهدف تشيلسي عبور دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة على التوالي خلال مشاركاته في المسابقة، ومع ذلك، فقد حقق البلوز الفوز في مباراة واحدة من آخر سبع مباريات خاضها على أرضه في البطولة القارية.

في المقابل سيسعى بطل الدوري الأوروبي “إشبيلية” في الظهور بشكل مشرف خلال مشاركته الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في العقد الماضي، ووصل الفريق الأندلسي إلى الأدوار الإقصائية مرتين في 2016/17 و2017/18.

وبحساب مباريات إشبيلية في الدوري الأوروبي التي أقيمت على ملاعب محايدة وبدايته في الدوري الإسباني هذا الموسم، فإنه سيكون قد اكمل 9 مباريات بدون هزيمة قبل ان يتلقى الخسارة في الجولة الماضية في الليجا على يد فريق “غرناطة”.

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