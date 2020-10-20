شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف المغربية تزف بشرة لجماهير الوداد قبل موقعة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سطلت الاصحف المغربية الضوء على تحضيرات الوداد لجولة الإياب بالقاهرة، أمام الاهلى المقررة الجمعة فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا وكتبت صحيفة المنتخب المغربية تقرير بعنوان " لا تبيعوا جلد الوداد والرجاء " وتطرق التقرير التى نتيجة لقاء الذهاب للفريقين والتى أحبطت عشاق الناديين .

وتابعت الصحيفة، أن أبواب التأهل ما زالت مشرعة أمام الوداد والرجاء، خاصة أن غياب الحضور الجماهيري، سيكون عامل إيجابى للفرق المغربية فعندما سيحل الوداد والرجاء بالقاهرة لن يختلف عنهما الوضع كثيرا، فما سيكون جديدا عليهما أجواء ومناخ القاهرة، ليس إلا.

وأضافت الصحيفة أن جولة الإياب تمنح للوداد والرجاء أكبر فرصة للتعويض، بشرط أن لا يعودا معا لارتكاب نفس الأخطاء .

وأكدن صحيفة le360 المغربية أن الوداد يسعى للدفاع عن هيبته خلال مباراة الإياب والعودة بالتأهل للمباراة النهائية، في مهمة صعبة لكن غير مستحيلة، تتطلب الإيمان بعزيمة الفريق وقدرتهم على هزم الفريق المصري، وتجنب أخطاء مباراة الذهاب التي جعلت الفريق الأحمر يتواضع بفارق هدفين .

وتابعت الصحيفة ، باتت العناصر الودادية مطالبة بتسجيل هدفين على الأقل والحفاظ على نظافة شباكها لبلوغ الأشواط الإضافية والوصول حينها لضربات الجزاء الترجيحية .