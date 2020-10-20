شكرا لقرائتكم خبر عن ميرتساكر: استبعاد أوزيل من قائمة أرسنال لأسباب شخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشار بير ميرتساكر، نجم أرسنال السابق ورئيس أكاديمية النادي حاليًا، إلى أن استبعاد مسعود أوزيل، قد يكون لأسباب شخصية وليس بسبب أدائه في الملعب.

كان صاحب الـ31 عام في البداية ضمن خطط أرتيتا، مدرب أرسنال، في ديسمبر الماضي، ولكنه لم يلعب أي مباراة منذ انتصاره على وست هام بهدف نظيف في مارس الماضي.

على الرغم من كونه اللاعب الأعلى أجرًا، إذ يتقاضى 350 ألف استرليني إسبوعيًا، لم يشارك أوزيل هذا الموسم واستبعد أيضًا من تشكيلة أرسنال في الدوري الأوروبي.

وقال ميرتيساكر في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل:"أوزيل تزوج ولديه الان عائلة، ويمكن أن يكون تركيزه قد تحول إلى عائلته بنسبة أكبر ولكنه مازال سعيدًا بممارسة كرة القدم".

وأضاف:" هو اللاعب الوحيد الذي لعبت معه في ثلاثة فرق، بريمن، وأرسنال، والمنتخب الألماني، فأنا حزين للغاية لوجوده الان في وضع لم يعتد عليه".

ويذكر أن موسم 2015-2016 كان الأفضل لأوزيل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، حيث سجل لاعب الوسط 6 أهداف وساهم بـ19 تمريرة حاسمة ليحتل النادي المركز الثاني.