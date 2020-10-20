شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بجهاز الزمالك يقتراح عدم الدفع بطارق حامد ومصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقترح احد افراد الجهاز الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك عدم الإستعانة بالثنائي طارق حامد ومصطفى محمد لحصولهما على الإنذار الثاني خوفا من تعرضهما للإنذار الثالث في حالة تأهل الفريق الى المباراة النهائية. وأكد المصدر أن الفريق يمتلك البدلاء المتميزين لكن باتشيكو سيكون صاحب القرار النهائي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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