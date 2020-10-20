شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض احتراف محمد أبوجبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الإستغناء عن محمد ابوجبل حارس مرمى الفريق الكروي الاول بعد تلقيه عدد من العروض الخارجية للإنتقال إلى احداها بداية من الموسم المقبل بعد تألقه مع الفريق الابيض خلال الفترة الماضية سواء في مباريات الدوري الممتاز او بطولة دوري الابطال.
وكان أبوجبل قد تلقى إتصالا من أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطني لكرة القدم اكد له خلالها على اختياره في المعسكر المقبل بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة السابقة،
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