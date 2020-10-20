شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعد لعقد 5 صفقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عبر مداخلة هاتفية له على إذاعة أون سبورت أن النادي تعاقد مع حسين السيد وعمرو مرعي وإبراهيم عادل وبصدد ضم 5 لاعبين آخرين.
وأكد المدير الفني أن هذه الصفقات يمكن الاستعانة بها في مباراة الكأس.
وأضاف بسيوني: «في طريقنا لتجديد استعارة عمار حمدي بالاتفاق مع الأهلي، أما عمرو جمال وأحمد علاء، فإعارتهما ممتدة للموسم المقبل».
يذكر أن طلائع الجيش أقصى بيراميدز من ربع نهائي كأس مصر في وقت سابق بركلات الترجيح.
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