شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام حوريا الغيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق بيراميدز مواجهة صعبة، مساء اليوم الثلاثاء، أمام حوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

ويسعى بيراميدز للتأهل لنهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي، الذي تأهل، أمس الإثنين، بعد إقصاء مواطنه حسنية أغادير بنتيجة 2-1.

حارس المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: على جبر – أحمد أيمن منصور – أحمد توفيق – محمد حمدي.

وفي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود حمادة – عبدالله السعيد.

وفي خط الهجوم: محمد فاروق – إيريك تراوري – جون أنطوي.

Advertisements