شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الموسم الجديد نهاية نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعد بداية الموسم الجديد بعد إعلان نهاية الدوري الحالي يوم 31 أكتوبر الجاري.
وقال وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات إعلامية، إن الموسم المقبل سينطلق في نهاية نوفمبر المقبل.
وأضاف: «سننتهي من بطولة كأس مصر بشهر نوفمبر المقبل، وفي نهاية الشهر سيبدأ الموسم الجديد بانطلاق بطولة الدوري».
وأشار إلى أن قرار استكمال الدوري في الموسم الحالي أعطى الأندية جاهزية بدنية في بطولات أفريقيا وهو ما ظهر خلال مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وفوز الأهلي والزمالك خارج الديار على الوداد والرجاء المغربيين.
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