شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يرشح «ميلنر» للعمل مدربًا بعد الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، ملينر، لاعب الوسط المدافع، للعمل في مجال التدريب بعد اعتزال الكرة.

وأكد «كلوب»، خلال تصريحات إعلامية، أن العمل في مجال التدريب يحتاج إلى تركيز كبير وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خارج كرة القدم.

وكشف كلوب عن سر تمسكه بارتداء الملابس الرياضية خلال مواجهات فريقه، وعدم ارتداء «بدلة» في المباريات، مؤكدا أن الملابس الرياضية تكون أفضل بالنسبة له أثناء المباريات وتجعله يركز أكثر خلال اللقاءات المحلية والأوروبية.

ولفت إلى أنه حاول أن يرتدى ملابس أخرى في بداية مسيرته التدريبية، عندما قاد بورسيا دورتموند الألمانى، لكنه فضل الملابس الرياضية عليها، وشدد كلوب على أنه سعيد بتواجده مع ليفربول الإنجليزى والبطولات التي حققها معهم، لافتا إلى أنه يأمل في تحقيق مزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.