شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو ينتقد ترشيح فرانس فوتبول له كأفضل جناح أيمن: قلة احترام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد صامويل إيتو، نجم برشلونة السابق، مجلة فرانس فوتبول بعدما رشحته في مركز الجناح الأيمن مع 9 لاعبين آخرين، أبرزهم ميسي، في فريق الأحلام الذي ستعلن عنه في ديسمبر المقبل.
وأبدى نجم برشلونة السابق اعتراضه، عبر حسابه على تويتر قائلًا: «شكرًا لكم، لعبت موسمًا أو اثنين فقط في اليمين، لكن 25 سنة من مسيرتي كنت مهاجمًا»، واصفًا الترشيح بـ«قلة احترام!».
تألق إيتو في الملاعب الأوروبية مع برشلونة وإنترميلان، وفاز بكأس أفريقيا مرتين مع منتخب الكاميرون وتوج بذهبية أوليمبياد سيدني 2000.
وحصل صاحب الـ39 عامًا على جائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات، كما حصل على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2005.
ويعتبر إيتو هو أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ نادي ريـال مايوركا ومنتخب الكاميرون وكأس الأمم الأفريقية.
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