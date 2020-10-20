شكرا لقرائتكم مندوب الأهلى في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الوداد المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر حاليا مندوب من النادى الأهلى فى مطار القاهرة ليكون فى استقبال بعثة فريق الوداد المغربى التى تصل القاهرة عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وحرص مسئولو القلعة الحمراء على تكليف أحد الإداريين بمطار القاهرة ليكون فى استقبال البعثة المغربية وتسهيل إجراءات الخروج.

وكان الأهلى قد فاز بهدفين نظيفين على الوداد أحرزهما محمد مجدى قفشة وعلى معلول، فى ذهاب الدور قبل النهائى الذى أقيم السبت الماضى فى كازابلانكا بالمغرب.

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وحذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبيه من الاختلاط خلال الأيام القادمة تجنباً لتعرض أياً منهم للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى سيحول دون مشاركته فى مواجهة الوداد المغربى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت فى الدار البيضاء يوم السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

ويرفض الكاف تأجيل أى مباريات للفرق التى يتعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا سواء فى بطولة دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، حيث يصر الاتحاد الافريقى على استكمال المسابقة فى مواعيدها المُحددة.