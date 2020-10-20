شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يقدم حسام وإبراهيم حسن في مؤتمر صحفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم نادى الاتحاد السكندرى التؤام حسام وإبراهيم حسن فى مؤتمر صحفى لتولى القيادة الفنية للفريق، خلفا لطلعت يوسف الذى اعتذر عن اكمال المهمة مع الفريق، ورغم التجارب الكثيرة التى خاضها العميد إلا انه لم يستطيع تحقيق اى بطولة واحدة تضاف لسجله التدريبى .

ويٌعد تدريب الاتحاد المحطة رقم 13 للتؤام فى المسيرة التدريبية، فقد سبقها تولى ترديب المصرى، وفى الولاية الأولى قاد الفريق فى 27 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 11 وخسر 7 مباريات، وبعد ذلك تولى تدريب الاتصالات، وبالفعل فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها أيضا ليكون اجمالى مبارياته 9 فقط .

وبدأ العميد تجربة جديدة مع نادى الزمالك قاد الفريق فيها خلال 55 مباراة، فاز فى 31 وتعادل فى 16 وخسر 8 فقط، ومن الزمالك إلى الاسماعيلى فاز فى مباراة وخسر مباراة ليرحل سريعا عن الدراويش .

وبدأت ولايته الثانية مع النادى المصرى، حيث قاد الفريق البورسعيدى فى 3 مواجهات فقط فاز فى اثنان وتعادل فى واحدة، وكل هذه التجارب فى الفترة من 2008 إلى 2013 .

وعاد حسام حسن إلى منصة التدريب من خلال فريق مصر المقاصة، ولم تتعد مشاركاته مع الفريق الفيومى سوى 10 مباريات، فاز فى واحدة فقط، وتعادل 4 وخسر 5 لقاءات، ليرحل عن الفيوم، ويطير إلى الأردن ويتولى تدريب المنتخب الاردنى، وقاده فى 9 مباريات، وبالعودة اللى مصر كالنت الولاية الثانية مع الزمالك، موسم 2014/2015، قاد الفريق الأبيض 6 مواجهات بتحت قيادته فاز فى واحدة فقط، وتعادل فى 2 وخسر 3 مباريات .

وبدأ حسام حسن رحلة تدريبية أخرى فى نادى الاتحاد السكندرى، واستطاع أن يقود الفريق خلال 35 مباراة حقق الفوز فى 12 وتعادل فى 13 بينما خسر فى 10 مباريات

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ومع عام 2015 بدأ الاستقرار يعرف طريقه إلى التؤام، بالولاية الثالثة بالنادى المصرى، والتى دامت خلال 4 مواسم، بإجمالى 133 مباراة قاداها مع الفريق البورسعيدى بـ 65 انتصارا، 41 تعادلا، مقابل 27 هزيمة، وفى عام 2019 تولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز وظهر معهم فى 11 لقاء حقق الفوز فى 6 مباريات، والتعادل فى 5 ولم يتلق أى هزيمة .

وكانت اخر محطات حسام حسن قبل مهمته الجديد مع الاتحاد السكندرى، بفريق سموحة، والذى تقدم باستقالته منه بعد 25 مباراة له مع الفريق الأزرق، حقق معهم 9 انتصارات، و7 تعادلات، بالإضافة إلى 9 هزائم .

تنحصر إنجازات حسام حسن فى الوصول إلى نصف نهائى كاس الكونفدرالية، ونهائى كاس مصر واختلال المركز الرابع مع المصرى

ومع الزمالك وصل إلى دور الـ16 بكأس مصر وخسر امام الأهلى وكذلك ودع دورى ابطال افريقيا بدور ال 32

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السكندرى التشكيل الجديد للجهاز الفنى والإدارى لفريق الكرة على النحو التالى حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق وإبراهيم حسن مديرًا للكرة وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، وعماد المندوة مدربًا لحراس المرمى ووليد بدر مديرًا إداريا، وسمير محجوب إدارى وأحمد متولى إدارى الجهاز الطبى والدكتور محمد عنان طبيب، الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى تأهيل مُدلكين: إسلام السيد - محمد حسن - محمد حسنين.