شكرا لقرائتكم الزمالك يجرى جلسات تأهيلية واستشفاء مكثفة استعدادا لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الزمالك لعدد من الجلسات التأهيلية والاستشفاء المكثفة بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام السبت المقبل على استاد.

وفضل البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك أن يخضع اللاعبين لجلسات مكثفة من الاستشفاء والتأهيل، لتفادى إرهاق السفر وضغط المباريات خاصة أن بعض اللاعبين يعانون من بعض الآلام العضلية.

ويخشى باتشيكو من تأثر اللاعبين بالإرهاق والسفر قبل مباراة السبت المقبل، ويحتاج الزمالك للتعادل بأى نتيجة أو الفوز بأى نتيجة لحسم التأهل للنهائى والمقرر له 6 نوفمبر المقبل .

من ناحية أخرى يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "الكاف" بشأن الطلب المقدم من نادى الرجاء المغربى لتأجيل مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد إعلان الرجاء المغربى إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض افراد الطاقم الفنى والطبى للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى لن تعلن قرارها فى هذا الشأن سواء بالموافقة على التأجيل أو رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذى من المتوقع أن يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الزمالك لا يرغب فى أن يكون طرف فى ازمة الرجاء المغربى مع الاتحاد الافريقي.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمى أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.

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وقال النادى فى بيان نشره عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك": "توصل نادى الرجاء الرياضى بنتائج اختبارات كوفيد-19 التى خضعت لها صباح يومه الإثنين مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقنى وطبى وإداري".

وأضاف: "وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارا أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 8 حالات مؤكدة فى صفوف لاعبى الفريق الأول لنادى الرجاء الرياضي". وتابع البيان: "وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحى المعمول به".