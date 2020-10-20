شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 10 نوفمبر موعدا لعمومية اعتماد اللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على موعد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة، وأكد مصدر باتحاد الكرة أن اجتماع الجمعية العمومية سيعقد يوم 10 نوفمبر المقبل لمناقشة التعديلات الجديدة واعتمادها حيث يتم حاليا ترجمة اللائحة قبل إرسالها للأندية خلال الساعات المقبلة للإطلاع عليها ومناقشتها قبل اعتمادها.

على صعيد مختلف، استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلانها قبل بداية الموسم والتى تتضمن هبوط خمسة أندية من كل مجموعة تمهيداً لوضع نظام قوى للقسم الثانة ورفضت اللجنة ضغوط الأندية لإلغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم فى ظل جائحة كورونا.

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وتمسكت اللجنة بالنظام الذى تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة، خاصة أن إلغاء الهبوط فى القسم الثانى سيجعل الأندية الهابطة فى باقى الأقسام تطالب بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدورى الممتاز.

وكانت الأندية قد حاولت خلال الأيام الماضية الضغط على اللجنة الخماسية من أجل إلغاء الهبوط بسبب الظروف التى أقيم فيها الموسم، لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل فى ظل إصرار اللجنه الخماسية على تفعيل اللوائح.