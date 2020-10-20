شكرا لقرائتكم مدرب أستراليا يفكر بالرحيل عن منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف توني راليس مدير أعمال غراهام أرنولد مدرب أستراليا لوسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أنه تلقى عرضين حتى يترك منصبه كمدرب لمنتخب بلاده لكرة القدم.

وتولى أرنولد تدريب أستراليا بعد كأس العالم 2018، بعدما قاد كلا من سنترال كوست مارينرز وسيدني للقب الدوري المحلي خلال مسيرة ناجحة مع الأندية، وقال وكيل أعمال أرنولد لصحيفة "ذا إيج": تلقى غراهام عرضين، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق عليهما الآن. وذكرت لصحيفة أن أحد العرضين كان من سيول بطل كوريا الجنوبية ست مرات، ويجب أن يتخذ أرنولد قراره يوم الأربعاء.

ولم تشارك أستراليا في أي مباراة لمدة عام تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولم يتم تأكيد خوض مباريات ودية دولية محتملة أمام الولايات المتحدة وإنجلترا قبل نهاية العام الحالي.

ويشرف أرنولد (57 عاما) أيضا على تدريب منتخب تحت 23 عاما، وكان سيقود الفريق في أولمبياد طوكيو إذا لم يتم تأجيل الدورة لمدة عام واحد بسبب الأزمة الصحية العالمية.