شكرا لقرائتكم كلوسترمان مدافع لايبزيغ يخضع لعملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مدافعه لوكاس كلوسترمان سيخضع لجراحة في الركبة اليسرى.

وكان كلوسترمان (24 عاماً) قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام مضيفه أوغسبورغ يوم السبت الماضي، وجرى تبديله بعد الشوط الأول.

وذكر نادي لايبزيغ في بيان أن الفحوص الدقيقة التي أجريت للاعب يومي الاثنين والثلاثاء أظهرت ضرورة خضوعه للجراحة.

وذكر لايبزيغ يوم الاثنين أن كلوسترمان سيغيب عن مباراة الفريق المقررة الثلاثاء أمام باشاك شهير التركي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا.