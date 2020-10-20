الامارات | رسمياً.. الدوري المصري ينتهي 31 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الدوري المصري ينتهي 31 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا موعد الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المحلي. وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان أن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المحلي لموسم 2019-2020 ستقام أيام 29 و30 و31 الجاري. ويلتقي في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري بيراميدز مع المقاولون العرب، طلائع الجيش مع الأهلي، سموحة مع اف سي مصر، الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة، أسوان مع الاتحاد السكندري، الزمالك مع الإسماعيلي، الجونة مع حرس الحدود، والمصري مع وادي دجلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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