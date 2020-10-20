شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختار السابعة مساءًا للتحرك إلى الملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز مقر فندق إقامتها في مدينة الدار البيضاء في طريقها إلى ملعب محمد الخامس، عند دقات الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة حوريا الغيني.
ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في التاسعة من مساء اليوم، على استاد محمد الخامس، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتغادر البعثة فندق الإقامة قبل المباراتين بساعتين عند السابعة، ويسبق التحرك بنصف ساعة محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للاعبين حول المباراة والحديث عنها.
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