شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السابعة في دوري الأبطال: بداية سهلة نظريًا للكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود برشلونة لدوري الأبطال مجددًا بعد الوداع الكارثي للموسم الماضي، ويأمل العملاق الكتالوني في بداية طيبة للموسم الجديد من المسابقة الأوروبية الأكبر، مع بداية مرحلة المجموعات الليلة.

وسيواجه برشلونة فريق فيرينتسفاروشي المجري في مباراة ضمن مباريات المجموعة السابعة، التي تضم ايضًا يوفنتوس بطل إيطاليا ودينامو كييف الأوكراني.

وسيواجه برشلونة منافس يتواجد بمرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ 25 عامًا، وبالتحديد منذ موسم 1995/1996 بالمسابقة، لينهي الفريق المجري أطول فترة انتظار بين ظهور أول وظهور ثاني لفريق في المسابقة،

وستشكل مواجهة اليوم أول مواجهة لبطل المجر ضد برشلونة، لكن النادي المجري لعب من قبل ضد الأندية الإسبانية في المسابقة الأوروبية، وله مواجهة سابقة ضد ريال مدريد، حيث تعادل في مباراة وخسر في أخرى.

ولعب برشلونة من قبل ضد خصوم من المجر، لكن اخر مواجهة ضد الفرق المجرية تعود إلى عام 1975، عندما فاز على نادي فاساس في كأس الإتحاد الأوروبي بنتيجة 2-1.

وفي المباراة الأخرى، يستهل أندريا بيرلو ظهوره الفني الأول في دوري الأبطال مع ذهاب يوفنتوس إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف في مباراة في متناول يد بطل إيطاليا "نظريًا".

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وسيغيب عن يوفنتوس نجم المسابقة الاول وهدافها التاريخي، كريستيانو رونالدو، الذي يتابع إجراءات العزل بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكن يوفنتوس يأمل أن تستمر نتائجه الجيدة ضد الفرق الأوكرانية في المسابقات الأوروبية، حيث لم يعرف طعم الخسارة سوى في مباراة واحدة فقط من بين 8 مباريات لعبها ضد الأندية الأوكرانية، ولم يعرف طعم الخسارة من قبل ضد منافسه الليلة الذي واجهه في 4 مباريات سابقة، فاز في 3 وتعادل في 1.