شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد هورويا .. أرقام الكرواتى تشاتشيتش مع الفريق السماوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ، صوب اللقاء المرتقب لفريق بيراميدز الذى يدخل اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره حوريا كوناكرى الغينى على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الفريقين عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي تقام على ملعب مولاى عبد الله بالرباط في 25 من أكتوبر الجارى ويلتقى الفائز من هذه المباراة مع نهضة بركان المغربي الذى تغلب على حسنية أغادير امس 2-1 .

ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحاً بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.

وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.

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ومع تشاتشيتش ظهر بيراميدز تائهاً بعيدا عن الفريق المرعب الذى زلزال الدوري المصرى الموسم الماضى ، فلقد تعادل مع الاهلى سلبياً والذى لعب منقوصاً من الدقيقة 40 ولم يسدد كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر فضلا عن خسارته من الزمالك وفقدانه نقاط مؤثرة في بطولة الدوري جعلت لقب الوصيف على كف عفريت ليصبح الفريق مهدداً بعدم الظهور الافريقى بالموسم الجديد.

كما أن المدرب الكرواتي اتخذ قرارا غريبا قبل ركلات الترجيح في لقاء بيراميدز والطلائع بكأس مصر باستبدال مهدي سليمان رغم تصديه لضربة جزاء في مباراة الأهلي لصالح زميله أحمد الشناوي البعيد تماما عن المشاركة ولم ينجح الشناوى في التصدي لأى ركلة وفى المقابل تصدى محمد بسام حارس الطلائع لثلاثة ركلات ليودع بيراميدز البطولة التي وصلها للمباراة النهائية فيها الموسم الماضى .

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراوري للبعثة في الدار البيضاء.