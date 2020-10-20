شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يؤكد جاهزية محمد مجدى قفشة لمواجهة الوداد بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبى للأهلى، جاهزية محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق لمباراة الوداد المغربى المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما عانى اللاعب من إصابة فى الضلوع خلال مباراة الذهاب أمام بطل المغرب السبت الماضى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وأوضح الجهاز الطبى أن إصابة قفشة بسيطة وكانت عبارة عن كدمة فى الضلوع تعرض لها فى لقاء بيراميدز الأحد قبل الماضى بالدورى وتجددت الإصابة فى مباراة الوداد بالمغرب لكنها إصابة بسيطة لن تمنع اللاعب من المشاركة فى لقاء الجمعة المقبلة خاصة وأن قفشة من أهم لاعبى الأحمر حالياً وسجل هدفاً فى لقاء الوداد الأخير فيما سجل على معلول الهدف الثانى من ضربة جزاء.

من ناحية أخرى، توصل مسئولو النادى الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتصور نهائى فى ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلى 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدى المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

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وأستقر مسئولو الأهلى على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائى عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيى وفوزى الحناوي