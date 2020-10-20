شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة يكشف تفاصيل دورى الوزارات الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضى العام للعاملين بالدولة، تفاصيل دورى الوزارات الأول، الذى تستعد الوزارة لتنفيذه فى خماسيات كرة القدم رجال وتنس الطاولة للسيدات، لعدد (33) وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر القادم بإحدى المنشآت الرياضية والشبابية التابعة للوزارة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً للأكواد الصادرة من الوزارة .

فى دورى كرة القدم الخماسى، يشارك اللاعبين من سن 30 سنة ويسمح بمشاركة 2 لاعب تحت السن، وتشترك كل وزارة بمنتخب مكون من 8 لاعبين (5أساسى و3إحتياطى ) ومدرب وإدارى، عدم السماح لأى لاعب يشارك فى الأدوار النهائية ما لم يكن شارك فى الأدوار التمهيدية، زمن المباراة 30 دقيقة على شوطين بينهما 5 دقائق راحة، يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية والتى تلعب بخروج المغلوب، يحق للجنة المنظمة شطب نتائج أى فريق بالدورى فى حالة عدم الإلتزام بالروح الرياضية أو عدم الالتزام بشروط الدورى، مع تطبيق القانون الدولى لكرة القدم الخماسية .

وفيما يخص دورى تنس الطاولة، اللاعبات المشاركات من سن 30 سنة ويسمح بمشاركة لاعبة واحدة تحت السن، تشترك كل وزارة بمنتخب من 3 لاعبات ومدرب وإدارى، المباراة من 3 أشواط فى جميع المباريات عدا تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية تتكون من 5 أشواط، تقام من دور واحد فى الأدوار التمهيدية مع صعود أول وثانى المجموعات للأدوار النهائية والتى تنتهى بخروج المغلوب، مع تطبيق القانون الدولى للعبة فيما عدا ذلك .

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ويشارك بدورى الوزارات الذى يقام لأول مرة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء (33) وزارة بالإضافة إلى ديوان عام مجلس الوزراء فى لعبتى خماسى كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 34 فريق لكل لعبة بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة منها (8) لاعبين بالاحتياطى وإدارى ومدرب لخماسى القدم و(3) لاعبات وإدارى ومدرب لتنس الطاولة .

بهدف تشبيك بين الوزارات وتحفيز أكبر عدد من العاملين بالجهاز الإدارى على ممارسة الرياضة اليومية وتغيير نمط حياة المشاركين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحسين الحالة المزاجية للمشاركين وتحسين الصحة العامة لهم .