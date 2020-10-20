شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يرافق الوداد المغربى في رحلته إلى القاهرة استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، بالطائرة الخاصة التى تحمل فريق الوداد المغربى من الدار البيضاء للقاهرة، للانضمام لتدريبات الزمالك بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا الخاصة به والتى ظهرت سلبية، وتصل بعثة الوداد فى الثالثة عصرا لمواجهة الأهلى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا.

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو الزمالك لعدد من الجلسات التأهيلية والاستشفاء المكثفة بداية من اليوم، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام السبت المقبل على استاد القاهرة، حيث فضل البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك أن يخضع اللاعبين لجلسات مكثفة من الاستشفاء والتأهيل لتفادى ارهاق السفر وضغط المباريات خاصة أن بعض اللاعبين يعانون من بعض الآلام العضلية .

ويخشى باتشيكو من تأثر اللاعبين بالارهاق والسفر قبل مباراة السبت المقبل، ويحتاج الزمالك للتعادل بأى نتيجة أو الفوز بأى نتيجة لحسم التأهل للنهائى والمقرر له 6 نوفمبر المقبل

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.كما يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى " الكاف " بشأن الطلب المقدم من نادى الرجاء المغربى لتأجيل مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا امام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد اعلان الرجاء المغربى إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض افراد الطاقم الفنى والطبى للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى لن تعلن قرارها فى هذا الشأن سواء بالموافقة على التأجيل أو رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذى من المتوقع أن يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الزمالك لا يرغب فى أن يكون طرف فى ازمة الرجاء المغربى مع الاتحاد الافريقي.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمى أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.