شكرا لقرائتكم رئيس البنك الأهلى: ملف الصفقات الجديدة في يد محمد يوسف بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، أن ملف الصفقات الجديدة تم تركها بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف.

وقال نصار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بنشتغل فى كل مرحلة بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شئ مشرف بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأن العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، درسنا السير الذاتية للمدربين ومن ضمنهم خالد جلال، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.

واصل: لم يكن لدينا رفاهية الوقت وكنا مطالبين بالعمل سريعاً وكل السير الذاتية التى درسناها مشرفة، ولكن محمد يوسف كان أكثر اختيار مناسب لنا، بعد مؤتمر المدير الفنى بدأن الحديث عن الصفقات والأمر متروك تماماً لمحمد يوسف وهو الآن يفرز ويحدد من يبقى مع الفريق والمراكز التى يحتاجها.

واختتم: المنافسة فى الدورى ليست مرتبطة بالإمكانيات المادية فقط، بدليل أننا حققنا إنجاز الصعود فى سنتين.

من جانبه، كشف محمد يوسف المدير الفنى الجديد لفريق البنك الأهلى الصاعد للدورى المصرى الممتاز فى الموسم المقبل، حقيقة تدخل الإعلامى أحمد شوبير ليتوسط لدى مسئولو فريق البنك الأهلى، من أجل أن يتولى "يوسف" القيادة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الحديث عار تمامًا من الصحة، ولا يوجد أى وساطة، وأن التعاقد كان بمفاوضات مباشرة من المسئولين بالبنك الأهلى.

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وأضاف محمد يوسف فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن البعض تحدث عن تدخل شوبير حتى أتولى قيادة البنك الأهلى لإستعارة نجله مصطفى حارس المرمى ومنحه فرصة المشاركة مع فريق البنك الأهلى، موضحًا: "هذا كلام لا يعلق، خصوصًا أن مصطفى شوبير مع الأهلى فى البطولة الأفريقية ومن الوارد أن يتم الحاجة لخدماته فى أى وقت، ولا يمكن أن تدار الأمور بهذا الشكل".

وتابع المدير الفنى الجديد للبنك الأهلى: "الجميع يعلم تاريخى فى مجال التدريب، ولا اسمح بالتشكيك فى هذا الأمر، وسؤلت حلال المؤتمر عن إمكانية الاستعانة بلاعبين من النادى الأهلى لدعم صفوف فريق البنك، وقولت حينها أن الأهلى بيتى ومن الوارد أن يكون هناك علاقة منفعة فى الصفقات".

ووجه محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الأهلي، الشكر لإدارة ناديه بعد توليه المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، مؤكدًا إنه بدأ العمل من اليوم، متمنيا أن يحالفه التوفيق فى المهمه الجديد والعمل على استمرار الفريق فى الدورى الممتاز وعدم الهبوط مجددا.