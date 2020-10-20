شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يتفقد بعض المنشآت باستاد القاهرة الدولى قبال نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعض المنشآت باستاد القاهرة الدولى تضمنت الملعب الرئيسى وذلك فى ضوء الاستعدادات الخاصة باستضافة المباراتين المرتقبتين للأهلى والزمالك ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتهما على الملعب الرئيسى استاد القاهرة الدولى يومى الجمعة والسبت المقبلين، فضلاً عن استضافة المباراة النهائية للبطولة الأفريقية حال تأهل أحد أو كلا من الأهلى الزمالك لنهائى البطولة.

ومن جانبه، صرح الدكتور أشرف صبحى أنه يتابع مباريات الفرق المصرية الثلاثة الأهلى والزمالك وبيراميدز ضمن منافسات بطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية، مشيراً أن قرار الدولة المصرية بعودة واستئناف مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم أتى بثماره من خلال الأداء المشرف والنتائج الإيجابية التى حققها فريقا الأهلى والزمالك خلال مباريات الذهاب بالبطولة الأفريقية .

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كما تضمنت جولة الوزير تفقد الصالة المغطاة الرئيسية بالاستاد والمقرر استضافتها لحفلى الافتتاح والختام وفعاليات بطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى يناير 2021 وتجرى منافساتها وفعالياتها على أربع صالات رئيسية هى الصالة المغطاة باستاد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبرج العرب إلى جانب صالات التدريب الفرعية.

واطمئن وزير الرياضة خلال جولته التفقدية ولقاءاته مع المسئولين عن أعمال تطوير الصالة المغطاة المستضيفة لفعاليات مونديال اليد عن قرب الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالصالة وجاهزيتها خلال الأيام المقبلة لاستضافة المونديال.