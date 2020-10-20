شكرا لقرائتكم تعرف على الأندية الهابطة من دورى القسم الثانى من كل مجموعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلانها قبل بداية الموسم والتى تتضمن هبوط خمس أندية من كل مجموعه تمهيدا لوضع نظام قوى للقسم الثانى ورفضت اللجنة الخماسية ضغوط الأندية لالغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم فى ظل جائحة كورونا.

وأسفرت مسابقات القسم الثانى عن هبوط خمسة فرق من كل مجموعة، ففى المجموعة الأولى هبطت أندية «سوهاج -الاعلاميين -الفيوم -ديروط -طهطا»، وفى المجموعة الثانية تأكد هبوط «النجوم -المريخ -كوكا كولا -الترسانة - الزرقا».وفى المجموعة الثالثة تأكد هبوط أندية «الحمام -الأوليمبى -بلدية المحلة -مالية كفر الزيات -بيلا".

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وتمسكت اللجنة الخماسية بالنظام الذى تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة خاصة وأن الغاء الهبوط فى القسم الثانى سيجعل الأندية الهابطة فى باقى الأقسام بالمطالبة بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدورى الممتاز.

وكانت الأندية قد حاولت خلال الأيام الماضية الضغط على اللجنة الخماسية من أجل إلغاء الهبوط بسبب الظروف التى أقيم فيها الموسم ولكن كل تلك الجهود باءت بالفشل فى ظل إصرار اللجنة الخماسية على تفعيل اللوائح.