شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد هورويا .. برنامج الفريق السماوى قبل مواجهة الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز مقر فندق إقامتها فى مدينة الدار البيضاء فى طريقها إلى ملعب محمد الخامس، عند دقات الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة حوريا الغينى، ويلتقى بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكرى الغينى فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد محمد الخامس، فى إطار الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر البعثة فندق الإقامة قبل المباراتين بساعتين عند السابعة، ويسبق التحرك بنصف ساعة محاضرة من الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للاعبين حول المباراة والحديث عنها.. ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه متسلحاً بأرقامه القياسية التى حققها خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.

وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز فى 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتى 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.

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ومع تشاتشيتش ظهر بيراميدز تائهاً بعيد عن الفريق المرعب الذى زلزال الدورى المصرى الموسم الماضى، فلقد تعادل مع الأهلى سلبياً والذى لعب منقوصاً من الدقيقة 40 ولم يسدد كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر فضلا عن خسارته من الزمالك وفقدانه نقاط مؤثرة فى بطولة الدورى جعلت لقب الوصيف على كف عفريت ليصبح الفريق مهدداً بعدم الظهور الافريقى بالموسم الجديد.

كما أن المدرب الكرواتى اتخذ قرارا غريبا قبل ركلات الترجيح فى لقاء بيراميدز والطلائع بكأس مصر باستبدال مهدى سليمان رغم تصديه لضربة جزاء فى مباراة الأهلى لصالح زميله أحمد الشناوى البعيد تماما عن المشاركة ولم ينجح الشناوى فى التصدى لأى ركلة وفى المقابل تصدى محمد بسام حارس الطلائع لثلاثة ركلات ليودع بيراميدز البطولة التى وصلها للمباراة النهائية فيها الموسم الماضى .

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى كلاً من.. حراسة المرمى: مهدى سليمان - أحمد الشناوى - أحمد دعدور، خط الدفاع: على جبر - عمر جابر - عبد الله بكرى - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدى - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيونى - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى كانون وتراورى للبعثة فى الدار البيضاء.