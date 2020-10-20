شكرا لقرائتكم أحمد بلال: جمهور الأهلى والزمالك مبالغ جدا في فرحته بعد مباراتى الذهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن جمهور الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرى مبالغ فى فرحة ضمان التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهتى الحسم بالقاهرة، مشيرا إلى أنه بالتأكيد يوجد ارتياحية لنتيجة الذهاب فى ظل فوز الأهلى بهدفين دون رد على الوداد المغربى والزمالك بهدف نظيف على الرجاء البيضاوى .

و قال بلال فى تصريح لـ الخليج 365، تصريحات المسئولين فى القطبين منطقية وليس مبالغ فيها مثل الجمهور، فالجميع يعلم أهمية لقائى الإياب لتأكيد الحسم.

وأشار بلال بالتأكيد هناك حذر داخل صفوف فريقى الأهلى والزمالك رغم نتيجة الذهاب التى تفوق فيها الفريقان.

يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى مساء الجمعة بينما يلتقى الزمالك مع الرجاء مساء السبت .

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توجهت بعثة فريق الوداد المغربى صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى " الكاف " بشأن الطلب المقدم من نادى الرجاء المغربى لتأجيل مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا امام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد اعلان الرجاء المغربى إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض أفراد الطاقم الفنى والطبى للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى لن تعلن قرارها فى هذا الشأن سواء بالموافقة على التأجيل أو رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذى من المتوقع أن يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الزمالك لا يرغب فى أن يكون طرف فى أزمة الرجاء المغربى مع الاتحاد الافريقي.