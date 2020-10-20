شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي يقترب من رفض طلب الرجاء بتأجيل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من رفض تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربى المحدد لها يوم السبت المقبل فى إياب قبل نهائى دورى أبطال افريقيا، بداعى وجود أكثر من 5 حالات كورونا فى صفوف الفريق المغربى.

وكان الزمالك حقق الفوز على الرجاء بهدف نيف فى جولة الذهاب سجله أشرف بن شرقى وتقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم السبت المقبل.

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ويأتى موقف مسئولى الكاف بعدما رفضوا من قبل طلب ناديى حوريا الغينى وحسنية أغادير لتأجيل مباراتيهما فى قبل نهائى الكونفدرالية لنفس الأسباب، حيث تمسك مسئولو الكاف بإقامة مباراة بيراميدز أمام حوريا الغينى رغم اعلان الأخير أن قائمته تضم 14 لاعبا فقط جاهزون للمباراة، كما رفض الكاف أيضا طلب أغادير بتأجيل مباراته أمام نهضة بركان بعد وصول الاصابات فى صفوف أغادير إلى 7 حالات قبل المباراة.

كما يرفض الكاف التأجيل نظرا لعدم وجود مواعيد بديلة فى حالة التأجيل، حيث يرتبط الزمالك بمباراة فى الدورى المصرى أمام الاسماعلى لحسم المركز الثانى حتى يستطيع اتحاد الكرة حسم الفرق المشاركة فى بطولات افريقيا قبل 30 أكتوبر الجارى، لذا لن يكون بمقدور الكاف تأجيل المباراة المرتقبة بين الزمالك والرجاء.