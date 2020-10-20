شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة بيراميدز ضد حوريا كوناكرى الغينى في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يلتقى مع حوريا كوناكرى الغينى على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يبحث الفريقان عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية التى تقام على ملعب مولاى عبد الله بالرباط فى 25 من أكتوبر الجارى، لمواجهة نهضة بركان المغربى الذى فاز على حسنية أغادير بهدفين لهدف.

بيراميدز ضد هورويا

ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه متسلحاً بأرقامه القياسية التى حققها خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.

بيراميدز استغل مغامرته القارية الأولى بأفضل صورة حيث للدور نصف النهائى فى موسمه الأول والذى بكل المقاييس إنجازاً، لكن النادى يحلم بالمزيد ويضع عينه على اللقب نفسه بعدما فرضت نتائجه نفسها لتقدمه المرشح الأبرز للتتويج بالكونفدرالية.

يعتمد بيراميدز على خدمات وخبرة قائده عبد الله السعيد، الذى توج بخمسة ألقاب أفريقية مع ناديه السابق الأهلى،موسم السعيد كان رائعاً للغاية بعدما التحق مؤخراً بزمرة قليلة من اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 100 هدف فى الدورى المصرى الممتاز ليكتب لنفسه تاريخاً مميزاً، بجانب الغانى جون أنطوى كبير الهدافين الأجانب والبوركينى ايريك تراورى والحارس المهدى سليمان.

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ويقود بيراميدز مدرب ذو خبرة كبيرة أيضاً هو الكرواتى أنتى تشاشيتش (66 عاماً) والذى التحق بالنادى العام الماضى بعد مسيرة تدريبية طويلة، شهدت تدريبه لمنتخب كرواتيا بالإضافة للعديد من الأندية أبرزها دينامو زغرب الكرواتى وماريبور السلوفينى وغيرها، وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز فى 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتى 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.

بيراميدز ضد هورويا

ويطمح تشاتشيتش فى مواصلة حصد لقب الكونفدرالية لاسيما أن بيراميدز ودع منذ أيام بطولة كأس مصر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش فيما لايزال موقفه صعباً من انهاء موسمه المحلى فى مركز الوصيف المؤهل للظهور الافريقى بالموسم الجديد بعدما فقد نقطتين بالتعادل السلبى مع الأهلى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى .

ويتسلح بيراميدز بتفوق تاريخى واضح للأندية المصرية على حساب فرق غينيا، حيث أقيمت 6 مواجهات مصرية غينية انتهت 5 مباريات منها بانتصارات مصرية وتعادل وحيد، ولم تسجل فرق غينيا أى هدف فى مرمى الأندية المصرية.

فى المقابل يؤمن السنغالى لامين نداي، المدير الفنى لفريق حوريا كوناكرى الغيني، على قدرة فريقه بالإطاحة ببطل مصر وخطف تذكرة المباراة النهائية رغم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة وأنه لن يفرط فى الفوز.