اخبار الرياضه

لحظة بلحظة مباراة بيراميدز ضد حوريا كوناكرى الغينى في الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة بيراميدز ضد حوريا كوناكرى الغينى في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يلتقى مع حوريا كوناكرى الغينى على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يبحث الفريقان عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية التى تقام على ملعب مولاى عبد الله بالرباط فى 25 من أكتوبر الجارى، لمواجهة نهضة بركان المغربى الذى فاز على حسنية أغادير بهدفين لهدف.

بيراميدز ضد هورويا

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة نارية من الزمالك – دوري وكاس

ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه متسلحاً بأرقامه القياسية التى حققها خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.

بيراميدز استغل مغامرته القارية الأولى بأفضل صورة حيث للدور نصف النهائى فى موسمه الأول والذى بكل المقاييس إنجازاً، لكن النادى يحلم بالمزيد ويضع عينه على اللقب نفسه بعدما فرضت نتائجه نفسها لتقدمه المرشح الأبرز للتتويج بالكونفدرالية.

يعتمد بيراميدز على خدمات وخبرة قائده عبد الله السعيد، الذى توج بخمسة ألقاب أفريقية مع ناديه السابق الأهلى،موسم السعيد كان رائعاً للغاية بعدما التحق مؤخراً بزمرة قليلة من اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 100 هدف فى الدورى المصرى الممتاز ليكتب لنفسه تاريخاً مميزاً، بجانب الغانى جون أنطوى كبير الهدافين الأجانب والبوركينى ايريك تراورى والحارس المهدى سليمان.

Advertisements

ويقود بيراميدز مدرب ذو خبرة كبيرة أيضاً هو الكرواتى أنتى تشاشيتش (66 عاماً) والذى التحق بالنادى العام الماضى بعد مسيرة تدريبية طويلة، شهدت تدريبه لمنتخب كرواتيا بالإضافة للعديد من الأندية أبرزها دينامو زغرب الكرواتى وماريبور السلوفينى وغيرها، وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز فى 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتى 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.

بيراميدز ضد هورويا

تقارير.. هورويا كوناكري يعترض على إقامة كأس الكونفدرالية في المغرب – أنوار سبور

ويطمح تشاتشيتش فى مواصلة حصد لقب الكونفدرالية لاسيما أن بيراميدز ودع منذ أيام بطولة كأس مصر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش فيما لايزال موقفه صعباً من انهاء موسمه المحلى فى مركز الوصيف المؤهل للظهور الافريقى بالموسم الجديد بعدما فقد نقطتين بالتعادل السلبى مع الأهلى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى .

ويتسلح بيراميدز بتفوق تاريخى واضح للأندية المصرية على حساب فرق غينيا، حيث أقيمت 6 مواجهات مصرية غينية انتهت 5 مباريات منها بانتصارات مصرية وتعادل وحيد، ولم تسجل فرق غينيا أى هدف فى مرمى الأندية المصرية.

فيديو| لرد صفعة رمضان صبحي.. الأهلي يهدد بيراميدز بخطف 5 لاعبين | مصر العربية

فى المقابل يؤمن السنغالى لامين نداي، المدير الفنى لفريق حوريا كوناكرى الغيني، على قدرة فريقه بالإطاحة ببطل مصر وخطف تذكرة المباراة النهائية رغم وجود حالات إصابة بفيروس بين لاعبيه مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة وأنه لن يفرط فى الفوز.

الهلال اليوم: هورويا الغيني يحدد موعد وصوله للقاهرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة بلحظة مباراة بيراميدز ضد حوريا كوناكرى الغينى في الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا