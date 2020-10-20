شكرا لقرائتكم أحمد حسن يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير قبل نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، ومن أجل دعم القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك للوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر فى إفريقيا" من أجل دعم الأهلى والزمالك للوصول إلى النهائي، وأن تكون البطولة مصرية.

وطالب أحمد حسن جماهير الكرة المصرية بالتكاتف حول قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والبعد عن التعصب، مؤكدًا أن وصول الفريقين إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، سيكون فخر كبير.

وقال: "نتمنى وصول القطبين إلى النهائي، وأن يكون هناك حالة التفاف ودعم للناديين الكبيرين، وكذلك دعم بيراميدز فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف: "أطلقنا مبادرة "كلنا مصر فى إفريقيا بلا تعصب"، وأطالب جميع الجماهير بدعم ومساندة الناديين والابتعاد عن حالة التعصب الشديدة فى الوقت الحالي".

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وواصل: "ندعم الأهلى والزمالك للوصول إلى نهائى بطولة إفريقيا، وأن تكون البطولة مصرية فى النهاية".

فى سياق متصل، جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد الفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

وخضعت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، فور وصولها مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربى والفوز بهدف نظيف فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.