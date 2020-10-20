شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن صفقة المغربى بدر بانون بعد نهائي بطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعلن مسئولو النادى الأهلى عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عقب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفبمر المقبل بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التى أقدم عليها الأحمر لترميم دفاع الفريق الذى يٌعانى الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.

وشهدت الأسابيع الماضية اتصالات ومفاوضات مكثفة بين الأهلى والرجاء واللاعب المغربى وأسفرت عن حسم جميع الأمور المتعلقة بالصفقة لكن تم الاتفاق تأجيل الإعلان عن الصفقة لبعد انتهاء بطولة أفريقيا خاصة وأن الأهلى والرجاء يثشاركان فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم ومعهما الزمالك والوداد.

وفاز الأهلى على الوداد المغربى بثنائية نظيفة السبت الماضى كما فاز الزمالك على الرجاء أول أمس ن الأحد، بهف نظيف وستقام مباراتى العودة يوم الجمعة المقبل للأهلى ثم السبت بالنسبة للزمالك بالقاهرة.

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من ناحية أخرى، توصل مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتصور نهائى فى ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلى 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدى المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

وأستقر مسئولو الأهلى على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائى عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيى وفوزى الحناوي.