شكرا لقرائتكم قائد تشيلسي يطالب فريقه بالتخلص من الأخطاء الفردية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وجوب التخلص من الأخطاء الفردية واتخاذ قرارات أفضل لمنع اهتزاز الشباك وتخفيف الضغط على الهجوم.

وخرج فريق المدرب فرانك لامبارد من مباراة واحدة دون أن تهتز شباكه في الدوري الممتاز هذا الموسم، وفقد عدة نقاط في التعادل بعدد كبير من الأهداف مع وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون.

وأضاف أزبيليكويتا للصحافيين قبل مواجهة إشبيلية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا: عندما يكون دفاعك متماسكا فهذا يعطي دفعة للفريق بالكامل، ويجعل المهاجمين يصنعون الفرص، وعندما تكون ضعيف دفاعيا، نشعر أننا بحاجة لتسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة. يجب أن نحسن الأداء الفردي وتقليل الأخطاء واتخاذ قرارات جماعية أفضل. لن تقدم أداء رائعا وتفوز بثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة.

واهتزت شباك تشيلسي بالعديد من الأهداف بسبب أخطاء الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، الذي انضم للفريق اللندني في 2018 مقابل 80 مليون يورو لكنه من المتوقع أن يستمر في حراسة المرمى نظراً لإصابة الوافد الجديد إدوارد ميندي.