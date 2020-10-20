شكرا لقرائتكم غوارديولا "يتحدى" أغويرو للحصول على عقد جديد مع سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن سيرجيو أغويرو ما زال بوسعه لعب دور مهم مع النادي بعد عودته من إصابة خطيرة في الركبة لكن المهاجم الأرجنتيني عليه أن يظهر ما يستطيع أن يقدمه في الملعب، إذا أراد الحصول على عقد جديد.

وينتهي عقد أغويرو، الذي انضم إلى سيتي في 2011 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 254 هدفا، في نهاية الموسم ويمكنه التفاوض مع أندية خارج البلاد اعتبارا من يناير المقبل، وغاب عن الملاعب منذ يونيو الماضي وحتى فوز فريقه مؤخراً على أرسنال بهدف دون رد.

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وأبلغ غوارديولا وسائل إعلام بريطانية: يجب على سيرجيو الآن أن يُظهر، مثلنا جميعا، أنه يستحق الاستمرار هنا وأن يواصل اللعب جيدا ويسجل الأهداف ويفوز بالمباريات.. وبعد ذلك النادي سيقرر، لكن إذا كان يلعب بمستواه لن يكون هناك أي شكوك في أنه لاعب سيستمر حتى يقرر هو لأنه استثنائي. إنه مهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا وللجميع.

وتابع: لكنه غاب لأربعة أشهر وعليه أن يبدأ في المران بشكل منتظم ويبدأ في تسجيل الأهداف. في وجود أغويرو بالملعب نكون أفضل وفي أمان. افتقدناه في اللحظات المهمة في الجزء الأخير من الموسم الماضي.

ويبدأ سيتي، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري بسبع نقاط من أربع مباريات، مشواره في دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد بورتو قبل أن يواجه وست هام يونايتد في الدوري في بداية الأسبوع المقبل.