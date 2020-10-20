شكرا لقرائتكم الإصابة تهدد مشاركة دييغو كوستا أمام بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المحتمل أن تحرم الإصابة نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم من جهود مهاجمه دييغو كوستا أمام نادي بايرن ميونخ الألماني في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن أتلتيكو مدريد يوم الاثنين أن كوستا "32 عاما" أُصِيْبَ في عضلات الفخذ اليسرى خلال مباراة الفريق أمام سيلتا دي فيغو أول السبت، مشيراً إلى أن فحصا تم إجراؤه أسفر عن هذه النتيجة.

ولم يوضح النادي المدة التي سيتغيب فيها كوستا عن الملاعب، وتوقعت صحيفة "ايه إس" أن من الممكن للاعب الإسباني الدولي المولود في البرازيل أن يضطر للتغيب عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

كان كوستا اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 50 من زمن المباراة أمام سيلتا فيغو، وكان كوستا أحرز هدفا واحدا في أربع مواجهات خاضها في الموسم المنصرم في الدوري الإسباني.