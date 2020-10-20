شكرا لقرائتكم توجيه إنذارات لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه فريق عمل استراتيحية دعم الأندية الرياضية في السعودية يوم الاثنين إنذارات رسمية إلى أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والقادسية بسبب عدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية خلال فترة العمل الرسمي، وذلك إثر الجولات المفاجئة التي قام بها الفريق.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية مساء الاثنين خبراً رسمياً جاء فيه: وجه فريق عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية إنذارات رسمية إلى أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والقادسية نظير عدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية خلال ساعات العمل الرسمية، وهو ما يعد مخالفاً للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتضمنت الإنذارات التأكيد على ضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي وعدم تكرار ذلك لتفادي أية عقوبات إضافية.

وكان فريق العمل قد زار الأندية المذكورة، بالإضافة إلى الاتفاق وأبها وضمك، وتم الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل في إداراتها المالية والقانونية والفنية وأقسام العلاقات والإعلام، وتم كذلك مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع الأندية وملفاتها الداخلية.