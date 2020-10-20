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تعرف على الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث بعد استمرار الهبوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكرة، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلانها قبل بداية الموسم، والتى تتضمن هبوط خمسة أندية من كل مجموعة تمهيدا لوضع نظام قوى للقسم الثانى ورفضت اللجنة الخماسية ضغوط الأندية لإلغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم في ظل جائحة .

 

وأسفرت مسابقات القسم الثانى عن هبوط خمسة فرق من كل مجموعة، ففى المجموعة الأولي هبطت أندية "سوهاج -الاعلاميين -الفيوم -ديروط -طهطا"، وفي المجموعة الثانية تأكد هبوط "النجوم -المريخ -كوكا كولا -الترسانة - الزرقا"، وفي المجموعة الثالثة تأكد هبوط أندية "الحمام -الاوليمبي -بلدية المحلة -مالية كفر الزيات -بيلا".

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وتمسكت اللجنة الخماسية بالنظام الذي تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة خاصة وأن الغاء الهبوط في القسم الثاني سيجعل الأندية الهابطة في باقي الأقسام بالمطالبة بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدوري الممتاز.

 

وكانت الأندية قد حاولت خلال الأيام الماضية الضغط علي اللجنه الخماسية من أجل إلغاء الهبوط بسبب الظروف التي أقيم فيها الموسم ولكن كل تلك الجهود باءت بالفشل في ظل إصرار اللجنه الخماسية علي تفعيل اللوائح.

 

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