شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: صفقة المغربى بدر بانون مهمة جداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن المغربى بدر بانون لاعب الرجاء المقرر انضمامه لصفوف الأحمر سيفيد الفريق بدرجة كبيرة فى ظل الخبرات التى يتمتع بها اللاعب على مدار مشواره الكروى، وقال ريان فى تصريح لـ"الخليج 365" إن الأهلى يحتاج تدعيم خط الدفاع بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا لا يقلل من شأن لاعبى هذا المركز لكنه إضافة للفريق، وأشار ريان إلى أن اللاعب بدر بانون جيد جدا ومميز، وصفقة مهمة يحتاجها الأهلى فى المرحلة المقبلة لتأمين خط الدفاع.

وحرص المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى الحالى، على توديع ملعب المركب محمد الخامس، بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيحضر اللاعب مع فريقه إلى القاهرة لخوض منافسات إياب نصف النهائى أمام الفارس الأبيض يوم السبت المقبل، وسينضم بعدها إلى صفوف الأهلى الذى نجح فى إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وعقب مواجهة الزمالك توجه بدر بانون إلى المرمى وقبل القائم، ليودع الملعب المغربى قبل الرحيل والانتقال إلى صفوف المارد الأحمر فى القاهرة.

وأعلن موقع "ترانسفير ماركت" العالمى أن صفقة مدافع الرجاء المغربى بدر بانون إلى صفوف الأهلى تمت بالفعل وسيتم الإعلان عنها يوم 21 أكتوبر الجارى وستكلف الخزينة الحمراء 1.84 مليون يورو، ما يعادل 34 مليون جنيه مصرى أو أكثر، وأشار الموقع إلى أن اللاعب سيكون أهلاويا اعتبارا من 21 أكتوبر الجارى، وأن انضمامه ليكون بذلك لاعبا لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.