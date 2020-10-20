شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد القاهرة: جاهزون لمباراتى الأهلى والزمالك بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء على درويش مدير استاد القاهرة الدولى أن هناك ترتيبات على أكبر مستوى بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استعداداً لاستضافة مباراتى الأهلى والزمالك أمام الوداد والرجاء المغربى على الترتيب، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال مدير استاد القاهرة، فى تصريحات خاصة، إن أرضية ملعب الاستاد فى أبهى صورها استعداداً للمباراتى نصف النهائى، مؤكداً أن الإجراءات المتبعة للمباراتى الأهلى والزمالك مثلها مثل أى مباراة من حيث الدخول والخروج وتجهيز غرف ملابس اللاعبين وغرفة الفار.

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وضع قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك قدمًا في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي ذلك الحدث الذى لو تحقق سيكون الأول من نوعه في تاريخ الكرة الأفريقية التي يتربع على عرشها الأحمر والأبيض بعد تاريخ طويل من البطولات التي لا تنسى.

حقق الأهلى فوزًا مهما على الوداد المغربى بثنائية نظيفة سجلها قفشة وعلى معلول وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى استاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلى مصر والمغرب.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مُثيرًا على الرجاء المغربي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وبذلك يقترب الأبيض من الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا وأن كان الحسم سيكون في لقاء العودة يوم السبت المقبل بمصر.