شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقرر عودة ناصر وعمار وشريف وعبد المنعم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلي 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

وأستقر مسئولو الأهلي على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائي عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيي وفوزي الحناوي.

وحذر جهاز الكرة بالأهلي لاعبيه من الاختلاط خلال الأيام القادمة تجنباً لتعرض أياً منهم للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيحول دون مشاركته في مواجهة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التي أقيمت في الدار البيضاء يوم السبت الماضي بهدفين نظيفين لصالحه.

ويرفض الكاف تأجيل أي مباريات للفرق التي يتعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا سواء في بطولة دوري أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، حيث يصر الاتحاد الافريقي على استكمال المسابقة في مواعيدها المُحددة.