أحمد حسن يطلق مبادرة "كلنا مصر فى أفريقيا" لنبذ التعصب بين القطبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، ومن أجل دعم القطبين الأهلى والزمالك للوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر فى أفريقيا" من أجل دعم الأهلى والزمالك للوصول إلى النهائى، وأن تكون البطولة مصرية.

وطالب أحمد حسن جماهير الكرة المصرية بالتكاتف حول قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والبعد عن التعصب، مؤكدًا أن وصول الفريقين إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، سيكون فخر كبير.

وقال: "نتمنى وصول القطبين إلى النهائى، وأن يكون هناك حالة التفاف ودعم للناديين الكبيرين، وكذلك دعم بيراميدز فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية". Advertisements وأضاف: "أطلقنا مبادرة" كلنا مصر فى أفريقيا بلا تعصب"، وأطالب جميع الجماهير بدعم ومساندة الناديين والابتعاد عن حالة التعصب الشديدة فى الوقت الحالي". وواصل: "ندعم الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا، وأن تكون البطولة مصرية في النهاية". فى سياق متصل، جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد الفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء. وخضعت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، فور وصولها مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربي والفوز بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

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