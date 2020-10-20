شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تناقش الاستئناف على حكم إلغاء عمومية اللائحة فى اجتماع غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن مناقشة الاستئناف على حكم إلغاء الجمعية العمومية، والتى كان محدد لها غدا الخميس لتغيير بعض بنود اللائحة بقرار من مركز التسوية والتحكيم فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده غدا الأربعاء لحسم الأمر.

وأكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق للاتحاد أن مركز التسوية والتحكيم استند فى قرار الإلغاء على عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس فى ظل استبعاد نادية رشوان ووفاة جابر عبد العاظى واعتذار عضو آخر.

فيما كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن رفض مركز التسوية والتحكيم شكوى 4 أندية من منطقة الدقهلية للاتحاد للاعتراض على عدم التواجد فى تصنيف الجمعية العمومية المقبلة قبل إلغائها بعد تحويل أزمة تزوير تصنيف أندية منطقة الدقهلية الخاص بالجمعية العمومية المقبلة إلى الشئون القانونية للبت فيها، بعدما قامت المنطقة بتقديم شكوى ضد الاتحاد فى مركز التسوية والحكيم، ومن جانبه قال سامح حمدى أنه تم اكتشاف واقعة تزوير فى النتائج فى ورق التسجيل بإمضاءات حكام، خاصة أنه تبين إمضاء حكام على 3 مباريات فى نفس الوقت.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقى تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.