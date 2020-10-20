شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق دورى خماسيات كرة القدم للأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن انطلاق النسخة السادسة من دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية "اللقاء القمى" فى خماسيات كرة القدم، والذى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، وذلك للمرحلة السنية بداية من سن 30 إلى أكثر من 40 عام.
يهدف تنفيذ الدورى إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، والتركيز على دمج المرحلة السنية من (30-40) لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضياً، بالإضافة الي محاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.
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