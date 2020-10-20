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وزارة الرياضة تطلق دورى خماسيات كرة القدم للأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن انطلاق النسخة السادسة من دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية "اللقاء القمى" فى خماسيات كرة القدم، والذى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لبرامج التنمية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، وذلك للمرحلة السنية بداية من سن 30 إلى أكثر من 40 عام.

 

يشارك فى تنفيذ فعاليات الدورى 20 محافظة على مستوى الجمهورية وهم "القاهرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، البحيرة، السويس، كفرالشيخ، جنوب سيناء، دمياط، الإسكندرية، المنيا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، مطروح، قنا، الدقهلية"، باجمالي (5120) مشارك بواقع (256) مشارك من كل محافظة، حيث يتم تنفيذ اللقاء القمي بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من (22-24/10/2020).

 

يهدف تنفيذ الدورى إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، والتركيز على دمج المرحلة السنية من (30-40) لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضياً، بالإضافة الي محاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.

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