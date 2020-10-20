شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغرم أحمد ياسر 100 ألف جنيه بسبب اختراق الحظر الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق بعد اختراقه الحظر الإعلامى المفروض على اللاعبين، وإدلائه ببعض التصريحات لوسائل الإعلام دون العودة للمدير الفنى، وهو ما قابله الأخير باستبعاده من المعسكر الأخير للفريق والذى كان يستعد من خلاله لمواجهة طنطا، وأبدى على ماهر استياءه الشديد من التصرف، مؤكدا أنه سيواجه أى اختراق لقراراته بكل حزم وشدة بعدما عانى الأمرين من أجل أن يعود بالفريق للمركز السابع بعدما كان فى المركز السادس عشر بجدول الدورى.

من ناحية أخرى يسعى مسئولو المصرى للتعاقد مع أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم منطقة وسط الملعب بصانع ألعاب.وتأتى هذه الخطوة من جانب مسئولي المصرى بعد الأداء الجيد، الذى ظهر عليه أحمد رفعت أثناء إعارته للاتحاد الكسندرى ومساهمته بشكل كبير فى النتائج الجيدة التى حققها زعيم الثغر فى بداية الموسم وقبل وباء كورونا الذى ضرب العالم منذ بداية العام الجارى.

وطلب على ماهر التعاقد مع 7 صفقات سوبر للمصرى إذا ما أراد مسئولوه العودة من جديد للمنافسة على المربع الذهبى والمشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية.