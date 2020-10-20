شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: جمهور القطبين يبالغ فى ضمان التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن جمهور الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرىة يبالغ فى فرحة ضمان التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهتى الحسم بالقاهرة، مشيرا إلى أنه بالتاكيد يوجد ارتياحية لنتيجة الذهاب فى ظل فوز الأهلى بهدفين دون رد على الوداد المغربى والزمالك بهدف نظيف على الرجاء البيضاوى.

وقال بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، تصريحات المسئولين فى القطبين منطقية وليس مبالغ فيها مثل الجمهور، فالجميع يعلم أهمية لقائى الإياب لتأكيد الحسم.

وأشار بلال بالتأكيد هناك حذر داخل صفوف فريقى الأهلى والزمالك رغم نتيجة الذهاب التى تفوق فيها فيها الفريقين.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى مساء الجمعة بينما يلتقى الزمالك مع الرجاء مساء السبت.

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توجهت بعثة فريق الوداد المغربى صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

ويترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بشأن الطلب المقدم من نادى الرجاء المغربى لتأجيل مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد إعلان الرجاء المغربي إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض أفراد الطاقم الفني والطبي للفريق.